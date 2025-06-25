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"Укрпошта" обіцяє доставляти посилки до США ледь не швидше ніж по Україні

Україна, Середа 25 червня 2025 12:39
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"Укрпошта" обіцяє доставляти посилки до США ледь не швидше ніж по Україні Фото: америнканці отримають посилку швидше, ніж українці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укрпошта" підписала конфіденційну угоду з Поштою США щодо доставки посилок. Терміни скоротяться та наблизяться до стандартних по Україні.

Про це заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

Смілянський повідомив, що зі США домовилися найближчим часом відкрити для доставки чотири аеропорти (Лос-Анджелес, Чикаго, Маямі та Нью-Йорк), щоб і без того швидка доставка до США стала ще швидшою. Ціни при цьому не зміняться.

За його словами, хочемо "Укрпошта" хоче зменшити терміни із 8-10 днів до 6-8 днів.

Нагадаємо, що стандартний термін доставки посилок "Укрпоштою" по Україні становить 4-6 днів. З урахування скороченого графіку роботи більшості відділень "Укрпошти" цей термін часто перевищує тиждень.

Крім того, Смілянський анонсував зміни, які дійсно вплинуть на українців. За його словами, "команда Пошти США пообіцяла зробити все можливе, щоб, враховуючи свій статус та нашу угоду, переконати Amazon та інші майданчики відкривати пряму доставку в Україну".

"Я не хочу поки давати конкретні дати, але сьогодні ми зробили непоганий крок у цьому напрямі", - додав він.

Нагадаємо, державна "Укрпошта" поряд з посилками займається виплатою пенсій та комуналкою. Але з 9 червня всі, хто приходить на пошту тільки по посилки, можуть забирати їх поза чергою.

Крім того, "Укрпошта" хоче отримати банківську ліцензію, аби надавати фінансові послуги у віддалених регіонах України.

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Укрпошта Сполучені Штати Америки
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