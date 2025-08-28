"Укрпочта" предупреждает о задержках посылок в Херсон: что случилось

Из-за обстрелов на трассе Николаев - Херсон доставка посылок в регион может замедлиться. "Укрпочта" тестирует альтернативные маршруты, чтобы клиенты получили свои отправления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение почтового оператора.

В компании отмечают, что движение на ключевой трассе ограничено из-за вражеских атак.

"Наши водители уже работают над безопасными путями доставки, чтобы вы непременно получили свои отправления", - говорится в сообщении.

"Укрпочта" призывает жителей Херсонской области к пониманию временных неудобств и благодарит за доверие.