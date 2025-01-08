"Укрпошта" планує встановити перші поштомати у двох містах: де і коли

Де і коли можуть з'явитись поштомати "Укрпошти"

За словами Смілянського, поштомати від "Укрпошти" в Україні з'являться вже незабаром.

"З'являться у двох містах. Це - Києв та Одеса", - повідомив він.

Гендиректор акціонерного товариства уточнив, що це має відбутись у першому кварталі поточного 2025 року.

Крім того, "Укрпошта" готує для громадян багато новинок.

Смілянський уточнив, що йдеться:

про новий зручний мобільний додаток

про "доставки на наступний день"

про відкриття нового міжнародного сортувального центру тощо

"Можу сказати, що у грудні 2024 року були рекордні обсяги міжнародних посилок. Були дні, коли ми отримували (за день) більше 300 тисяч посилок із Китаю. Наші громадяни дуже активно замовляють", - розповів очільник "Укрпошти".

Смілянський в ефірі телемарафону (скриншот: youtube.com/@FaktyICTVchannel)

Варто зазначити, що станом на зараз "Укрпошта" вже надає громадянам велику кількість різноманітних поштових та інших послуг.

На офіційному сайті оператора доступні також низка корисних сервісів.

Послуги та сервіси "Укрпошти" (скриншот: ukrposhta.ua)