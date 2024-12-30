Вага не важлива: в "Укрпошті" розкрили тарифи на посилки у 2025 році

З 2025 року "Укрпошта" запроваджує нову систему тарифікації для внутрішніх посилкових відправлень. Тепер вартість пересилання залежатиме від об’єму посилки, а не від її ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрпошту" .

У компанії зазначають, що такий підхід, поширений серед міжнародних поштових гігантів, як-от FedEx і UPS, впроваджується вперше на ринку поштових послуг України.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський пояснив, що розрахувати вартість відправлення можна буде у додатку, який компанія запускає у 2025 році.

"Рахувати просто: або наша тара, і ви одразу знаєте, скільки, або просто множите довжину x висоту x ширину і дивитеся на табличку з тарифами. Вага не важлива. Ще раз – лише обʼєм, а не обʼємна вага. А пакування – вдвічі дешевше, ніж деінде", – зазначає Смілянський.

Як зміняться тарифи у 2025 році

Вартість посилок розраховуватиметься за об’ємом. Вага посилки враховуватиметься лише для контролю безпеки та відповідності технологічним процесам. Максимальна вага однієї посилки – 30 кг. Важчі відправлення обслуговуватимуться за тарифами палетних перевезень.

Також будуть доступні два тарифні плани:

"Базовий" – оптимальний за ціною, особливо для недорогих товарів

"Пріоритетний" – забезпечує пришвидшену обробку та доставку у найкоротші терміни

Крім того, в "Укрпошті" розповідають, що у 2024 році вдалося завершити автоматизацію сортувальних ліній. Саме це дозволило впровадити нові тарифи на відправку посилок.

"Тариф не залежить від ваги, тож відправляти можна більше за тією ж ціною. Вісім рівнів тарифів гарантують чесність: тепер не треба платити за 10 кг, коли посилка важить всього 3 кг, чи за 30 кг, коли вона важить всього 11 кг. А найнижчі тарифи на ринку залишаються незмінними", – йдеться у повідомленні компанії.