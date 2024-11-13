Картки популярного банку можна поповнити без комісії в "Укрпошті": деталі
Український необанк monobank домовився про партнерство з національним оператором поштового зв'язку - "Укрпоштою".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на блог співзасновника monobank Олега Гороховського у Telegram.
Основне про партнерство monobank і "Укрпошти"
За словами Гороховського, відтепер картки monobank можна без комісії поповнити у будь-якому з 4 500 відділень "Укрпошти".
"Ми постійно розширюємо мережу поповнення наших карток, і я б не писав про це, але цей проект повністю заслуга CEO "Укрпошти" Ігоря Смілянського", - розповів він.
Співзасновник банку уточнив, що команди почали спілкуватися пів року тому.
"Ми до кінця не вірили, що з держкомпанією можна про щось домовитись. І правильно не вірили. Ті умови, які ми отримали одразу, були схожі на умови ощадкаси 1995 року випуску", - пригадав Гороховський.
Водночас Смілянський, за його словами, втрутився і "змінив процеси, умови та підхід до партнерства".
"І ось тепер наших котиків можна буде зустріти у відділеннях "Укрпошти" (сподіваюся їх там не скривдять). Дякую, Ігорю! Дякуємо "Укрпошті" за партнерство", - підсумував бізнесмен.
Допис Гороховського (скриншот: t.me/OGoMono)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у monobank з'явилась нова функція для контролю витрат.
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