"Укрпочта" планирует установить первые почтоматы в двух городах: где и когда

Где и когда могут появиться почтоматы "Укрпочты"

По словам Смилянского, почтоматы от "Укрпочты" в Украине появятся уже вскоре.

"Появятся в двух городах. Это - Киев и Одесса", - сообщил он.

Гендиректор акционерного общества уточнил, что это должно произойти в первом квартале текущего 2025 года.

Кроме того, "Укрпочта" готовит для граждан много новинок.

Смилянский уточнил, что речь идет:

о новом удобном мобильном приложении

о "доставке на следующий день"

об открытии нового международного сортировочного центра и т.д.

"Могу сказать, что в декабре 2024 года были рекордные объемы международных посылок. Были дни, когда мы получали (за день) более 300 тысяч посылок из Китая. Наши граждане очень активно заказывают", - рассказал глава "Укрпочты".

Смилянский в эфире телемарафона (скриншот: youtube.com/@FaktyICTVchannel)

Стоит отметить, что по состоянию на сегодня "Укрпочта" уже предоставляет гражданам большое количество разнообразных почтовых и других услуг.

На официальном сайте оператора доступны также ряд полезных сервисов.

Услуги и сервисы "Укрпочты" (скриншот: ukrposhta.ua)