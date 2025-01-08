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"Укрпочта" планирует установить первые почтоматы в двух городах: где и когда

"Укрпочта" планирует устанавливать собственные почтоматы (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Единственный национальный оператор почтовой связи - "Укрпочта" - планирует установить первые почтоматы в двух городах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".

Где и когда могут появиться почтоматы "Укрпочты"

По словам Смилянского, почтоматы от "Укрпочты" в Украине появятся уже вскоре.

"Появятся в двух городах. Это - Киев и Одесса", - сообщил он.

Гендиректор акционерного общества уточнил, что это должно произойти в первом квартале текущего 2025 года.

Кроме того, "Укрпочта" готовит для граждан много новинок.

Смилянский уточнил, что речь идет:

  • о новом удобном мобильном приложении
  • о "доставке на следующий день"
  • об открытии нового международного сортировочного центра и т.д.

"Могу сказать, что в декабре 2024 года были рекордные объемы международных посылок. Были дни, когда мы получали (за день) более 300 тысяч посылок из Китая. Наши граждане очень активно заказывают", - рассказал глава "Укрпочты".

Смилянский в эфире телемарафона (скриншот: youtube.com/@FaktyICTVchannel)

Стоит отметить, что по состоянию на сегодня "Укрпочта" уже предоставляет гражданам большое количество разнообразных почтовых и других услуг.

На официальном сайте оператора доступны также ряд полезных сервисов.

Услуги и сервисы "Укрпочты" (скриншот: ukrposhta.ua)

Напомним, ранее в "Укрпочте" раскрыли тарифы на посылки в 2025 году.

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