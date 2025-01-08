"Укрпочта" планирует установить первые почтоматы в двух городах: где и когда

Единственный национальный оператор почтовой связи - "Укрпочта" - планирует установить первые почтоматы в двух городах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".
По словам Смилянского, почтоматы от "Укрпочты" в Украине появятся уже вскоре.
"Появятся в двух городах. Это - Киев и Одесса", - сообщил он.
Гендиректор акционерного общества уточнил, что это должно произойти в первом квартале текущего 2025 года.
Кроме того, "Укрпочта" готовит для граждан много новинок.
Смилянский уточнил, что речь идет:
"Могу сказать, что в декабре 2024 года были рекордные объемы международных посылок. Были дни, когда мы получали (за день) более 300 тысяч посылок из Китая. Наши граждане очень активно заказывают", - рассказал глава "Укрпочты".
Смилянский в эфире телемарафона (скриншот: youtube.com/@FaktyICTVchannel)
Стоит отметить, что по состоянию на сегодня "Укрпочта" уже предоставляет гражданам большое количество разнообразных почтовых и других услуг.
На официальном сайте оператора доступны также ряд полезных сервисов.
Услуги и сервисы "Укрпочты" (скриншот: ukrposhta.ua)
Напомним, ранее в "Укрпочте" раскрыли тарифы на посылки в 2025 году.
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