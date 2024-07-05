"Укрпошта" отримає банк з обмеженими можливостями: що погодили з МВФ

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Закупівля газу, банк "Укрпошти" та реформа митниці: про що Україна домовилася з МВФ ".

Як зазначається у публікації, у червневому у меморандумі з МВФ пом'якшені умови надання банківських послуг населенню. Якщо березнева версія меморандуму фактично забороняла створення нового банку для "Укрпошти", то зараз вирішити проблеми вразливих категорій споживачів фінансових послуг домовилися підходити інклюзивно.

"Ми заохочуватимемо фінансові установи робити більше для задоволення потреб вразливих клієнтів та реінтеграції деокупованих територій. НБУ підготує до кінця липня 2024 року законопроект про спеціалізовану та обмежену банківську ліцензію, яка спрямована на швидке вирішення зростаючих проблем фінансової доступності шляхом використання існуючої інфраструктури", - йдеться у меморандумі.

Декілька джерел видання в банківській сфері підтвердили, що йдеться саме про "Укрпошту", якій буде надано обмежену банківську ліцензію. "Очікується, що можливість надавати певний перелік банківських послуг отримає "Укрпошта", - сказав один із співрозмовників видання.

На які послуги та території ця ліцензія поширюватиметься, поки що не відомо. Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський та НБУ поки що утримуються від детальних коментарів. Виходячи з меморандуму, новий спецбанк братиме участь у системі страхування вкладів, але його обмежать в операціях із кредитування та фінансування.