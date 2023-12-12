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Нові умови від МВФ заблокували створення банку для "Укрпошти"

Україна, Вівторок 12 грудня 2023 12:56
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Нові умови від МВФ заблокували створення банку для "Укрпошти" Фото: "Укрпошта" не зможе створити свій банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

За умовами оновленого меморандуму з МВФ "Укрпошта" не зможе створити свій банк на базі переданого державі Першого інвестиційного банку ("ПІН Банку").

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилася з МВФ на 2024 рік".

Згідно з одним із структурних маяків, контрольні пакети акцій банків, що належать державі, має залишатися у Міністерства фінансів, а будь-які націоналізовані несистемні банки можуть бути передані лише Фонду гарантування вкладів для санації.

За словами джерел, з цього випливає, що "ПІН Банк", 88,89% акцій якого у 2022 році були конфісковані у російського підприємця Євгена Гінера на користь держави і зараз перебувають в управлінні АРМА, бути передані лише Фонду.

Як зазначається у публікації, між керівництвом НБУ та гендиректором "Укрпошти" Ігорем Смілянським давно точаться дискусії про доцільність створення окремого "поштового" банку. У Нацбанку категорично не підтримують цієї ідеї, вважаючи, що частка держави в банківському секторі і так досить висока. До того ж, новий банк із широкою мережею відділень може створити серйозну конкуренцію деяким держбанкам, насамперед Ощадбанку.

Нагадаємо, у 2021 році у всіх відділеннях "Укрпошти" відключили банківські термінали. У поштових відділеннях тепер будуть лише власні термінали "Укрпошти".

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