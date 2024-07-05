"Укрпочта" получит банк с ограниченными возможностями: что согласовали с МВФ

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Закупка газа, банк "Укрпочты" и реформа таможни: о чем Украина договорилась с МВФ ".

Как отмечается в публикации, в июньском в меморандуме с МВФ смягчены условия предоставления банковских услуг населению. Если мартовская версия меморандума фактически запрещала создание нового банка для "Укрпочты", то сейчас к решению проблем уязвимых категорий потребителей финансовых услуг договорились подходить инклюзивно.

"Мы будем поощрять финансовые учреждения делать больше для удовлетворения потребностей уязвимых клиентов и реинтеграции деоккупированных территорий. НБУ подготовит к концу июля 2024 года законопроект о специализированной и ограниченной банковской лицензии, которая направлена на быстрое решение растущих проблем финансовой доступности путем использования существующей инфраструктуры", - говорится в меморандуме.

Несколько источников издания в банковской сфере подтвердили, что речь идет именно об "Укрпочте", которой будет предоставлена ограниченная банковская лицензия. "Ожидается, что возможность оказывать определенный перечень банковских услуг получит "Укрпочта", - сказал один из собеседников издания.

На какие услуги и территории эта лицензия будет распространяться, пока не известно. Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский и НБУ пока воздерживаются от детальных комментариев. Исходя из меморандума, новый спецбанк будет участвовать в системе страхования вкладов, но его ограничат в операциях по кредитованию и финансированию.