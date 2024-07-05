ua en ru
Пт, 05 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Укрпочта" получит банк с ограниченными возможностями: что согласовали с МВФ

Україна, Пятница 05 июля 2024 11:58
UA EN RU
"Укрпочта" получит банк с ограниченными возможностями: что согласовали с МВФ Фото: "Укрпочта" получит банк без возможности кредитовать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

"Укрпочте" может быть предоставлена ограниченная банковская лицензия. Банк не получит возможности кредитовать клиентов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Закупка газа, банк "Укрпочты" и реформа таможни: о чем Украина договорилась с МВФ".

Как отмечается в публикации, в июньском в меморандуме с МВФ смягчены условия предоставления банковских услуг населению. Если мартовская версия меморандума фактически запрещала создание нового банка для "Укрпочты", то сейчас к решению проблем уязвимых категорий потребителей финансовых услуг договорились подходить инклюзивно.

"Мы будем поощрять финансовые учреждения делать больше для удовлетворения потребностей уязвимых клиентов и реинтеграции деоккупированных территорий. НБУ подготовит к концу июля 2024 года законопроект о специализированной и ограниченной банковской лицензии, которая направлена на быстрое решение растущих проблем финансовой доступности путем использования существующей инфраструктуры", - говорится в меморандуме.

Несколько источников издания в банковской сфере подтвердили, что речь идет именно об "Укрпочте", которой будет предоставлена ограниченная банковская лицензия. "Ожидается, что возможность оказывать определенный перечень банковских услуг получит "Укрпочта", - сказал один из собеседников издания.

На какие услуги и территории эта лицензия будет распространяться, пока не известно. Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский и НБУ пока воздерживаются от детальных комментариев. Исходя из меморандума, новый спецбанк будет участвовать в системе страхования вкладов, но его ограничат в операциях по кредитованию и финансированию.

Напомним, между руководством НБУ и гендиректором "Укрпочты" Игорем Смелянским давно идут дискуссии о целесообразности создания отдельного "почтового" банка. В Нацбанке всегда были против идеи, считая, что доля государства в банковском секторе и так достаточно высока. К тому же, новый банк с широкой сетью отделений может создать конкуренцию также государственному Ощадбанку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрпошта МВФ
NEWS
Сырский назвал один из главных приоритетов для армии
Сырский назвал один из главных приоритетов для армии
DAILY
Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция