Закупівля газу, банк "Укрпошти" та реформа митниці: про що Україна домовилася з МВФ

МВФ провів четвертий перегляд програми EFF, що дозволило Україні отримати п'ятий транш кредиту. Вперше в історії співпраці з фондом українська влада зайшла так далеко. Які умови для України в новій редакції меморандуму про співпрацю з МВФ – з'ясовував спецкор РБК-Україна Юрій Дощатов.

ЗМІСТ

Україна успішно пройшла четвертий перегляд кредитної програми EFF, що дало їй можливість отримати п'ятий транш фінансової підтримки від МВФ на 2,2 млрд доларів. Кошти вже надійшли в Україну та будуть направлені на фінансування держбюджету.

З квітня 2023 року, коли стартувала 4-річна програма EFF на 15,6 млрд доларів, Україна отримала у загальній сумі 4,6 млрд трьома траншами у 2023 році та 3,1 млрд – двома, поточного року. До кінця 2024 року очікується ще два транші по 1,1 млрд доларів. Вони мають надійти після переглядів програми у вересні та грудні, якщо, звісно, Україна продовжить виконувати всі умови. Кошти кредиту МВФ, відповідно до меморандуму, спрямовувалися і спрямовуватимуться на потреби держбюджету.

МВФ додав дві нові умови отримання грошей

Україна вже фактично другий рік демонструє виконання всіх умов програми попри військову ситуацію. У МВФ зазначили, що виконано всі кількісні критерії ефективності та структурні маяки. Українська економіка залишається стабільною, але перспективи визначити досить складно.

Саме з огляду на таку невизначеність перелік умов для продовження програми формується на відносно коротку перспективу. Наприклад, зараз умови визначено лише до кінця 2024 року.

Порівняно з березневою редакцією меморандуму про співпрацю, перелік структурних маяків збільшився на два пункти. До кінця жовтня Україні треба буде ухвалити зміни до Митного кодексу, а саме – встановити нові правила відбору голови Держмитслужби та передбачити переатестацію персоналу. І також до кінця жовтня – скасувати так звані "правки Лозового", які дозволяють закривати кримінальні справи за корупційні злочини після закінчення терміну досудового розслідування.

Загалом до кінця року для планового фінансування Україні потрібно виконати 14 умов, серед яких: провести аналіз фінансового стану компаній централізованого теплопостачання; ухвалити поправки до Митного кодексу для адаптації його до умов ЄС; розробити методику оцінки ефективності податкових пільг та інші. Перелік структурних маяків за програмою з МВФ до кінця 2024 року (п.11 виконано із затримкою)

Не лише "маяки": що нового у меморандумі

У новій редакції меморандуму фактично підтверджується, що ситуація з енергозабезпеченням узимку може бути складною. На встановлення додаткової генерації за рахунок газових турбін потрібно до 12-15 місяців, і це розглядається як середньострокове вирішення проблеми. Також у середньостроковій перспективі заплановано збільшення генерації за рахунок біопалива, сонячної чи вітрової енергії.

При цьому наголошується, що сховища газу залишаються безпечними, хоча наземні об'єкти можуть бути атаковані. Але якщо НАК "Нафтогаз України" таки доведеться імпортувати газ, то це можна буде робити за рахунок кредиту ЄБРР на 200 млн доларів. Якщо цих коштів не вистачить, доведеться виділяти компанії бюджетні кошти для закупівлі газу.

"Якщо "Нафтогаз" зіткнеться з дефіцитом ліквідності, ми оцінимо розмір компенсації ПСО у 2024 році на основі фактичних документально підтверджених витрат "Нафтогазу", - йдеться у меморандумі.

Також у меморандумі пом'якшено умови надання банківських послуг населенню. Якщо березнева версія меморандуму фактично забороняла створення нового банку для "Укрпошти", то зараз до вирішення проблем уразливих категорій споживачів фінансових послуг домовилися підходити інклюзивно.

"Ми будемо заохочувати фінансові установи робити більше для задоволення потреб уразливих клієнтів та реінтеграції деокупованих територій. НБУ підготує до кінця липня 2024 року законопроект про спеціалізовану та обмежену банківську ліцензію, яка спрямована на швидке вирішення зростаючих проблем фінансової доступності шляхом використання існуючої інфраструктури", - йдеться у меморандумі.

Декілька джерел видання у банківській сфері підтвердили, що йдеться саме про "Укрпошту", якій буде надано обмежену банківську ліцензію. "Очікується, що можливість надавати певний перелік банківських послуг отримає "Укрпошта", - сказав один із співрозмовників видання.

На які послуги та території ця ліцензія поширюватиметься, поки що не відомо. Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський та НБУ поки що утримуються від детальних коментарів. Виходячи з меморандуму, новий спецбанк братиме участь у системі страхування вкладів, але його обмежать в операціях із кредитування та фінансування.

Також у меморандумі названі держбанки, які планують приватизувати ."Ми також готуємо до продажу два системні державні банки – Сенс Банк та Укргазбанк. До кінця вересня 2024 року ми плануємо призначити міжнародно визнаного фінансового радника за прозорою процедурою та після консультацій з міжнародними фінансовими організаціями", - йдеться у документі.

Уряд України обіцяє МВФ, що питання реструктуризації зовнішнього комерційного боргу майже на 20 млрд доларів буде вирішено в найближчі місяці. "Нашою метою залишається досягнення домовленості про реструктуризацію боргу з міжнародними власниками наших облігацій та іншими комерційними кредиторами, які беруть участь у процесі, до того, як у серпні 2024 року завершиться нинішній режим припинення виплат за борговими зобов'язаннями", - йдеться у меморандумі. За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, домовленість планується досягти до 1 серпня.

Негативний сценарій

Ризики негативного розвитку ситуації в Україні залишаються високими, зазначають у МВФ. І пов'язані вони з інтенсивністю та тривалістю військових дій. "Ризики безпеки можуть зберігатися довше, ніж очікується, що чинитиме тиск на нашу фіскальну позицію і призведе до виникнення додаткових бюджетних потреб", - зазначено в документі.

Більш тривала та інтенсивна війна негативно вплине на настрої компаній та домогосподарств, а також на курсові та інфляційні очікування, сповільнить темпи повернення мігрантів, збільшуючи диспропорції на ринку праці.

"Можуть суттєво перерватися експортні транзитні маршрути, можуть бути завдані подальші збитки енергетичній інфраструктурі або можуть повторитися перебої поставок (імпорт та блокування транзитних вантажів - ред.), що вплине на виробничі витрати та прибутковість підприємств", - зазначено в документі.

Якщо такі ризики реалізуються, то знову можуть виникнути затримки із зовнішнім фінансуванням від США та ЄС. І в результаті - виділених грошей може просто не вистачити. "Більш того, у разі матеріалізації таких ризиків може бути важко мобілізувати необхідні додаткові обсяги внутрішнього фінансування", - наголошується в меморандумі.

Негативний сценарій подій може призвести до падіння ВВП у поточному році до 4% проти очікуваного зростання на 3-4% у базовому варіанті. Фінансові потреби країни можуть збільшитись на 19 млрд доларів. Можливо, доведеться повернутися до фіксованого валютного курсу та збільшувати доходи від ПДФО, а також від податків на предмети розкоші чи акцизів.

Але поки що, вважає голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій, варто орієнтуватися на базовий сценарій. До того ж, за деякими показниками реальність виглядає навіть краще, ніж прогноз. Так, МВФ дещо погіршив очікування зростання економіки - якщо в березні прогноз зростання ВВП був 3,2%, то зараз він знижений до 2,5%. Але при цьому за перший квартал ВВП України зріс на 6,5%, тоді як МВФ прогнозував 3,8%.

"Я думаю, що погіршення прогнозу зростання української економіки не в останню чергу пов'язане з бажанням МВФ сприяти завершенню переговорів із кредиторами щодо реструктуризації зовнішнього комерційного боргу на умовах Мінфіну", - зазначив Паращий у коментарі виданню.

Якщо розвиток ситуації йтиме за базовим сценарієм, то особливих тривог щодо браку фінансування бюджету виникати не повинно. Умови МВФ до кінця року виглядають цілком здійсненними. А це фактично є гарантією надходження грошей від фонду.

Крім того, успіх виконання програми з МВФ знижує побоювання інших донорів, серед яких США, Євросоюз та країни інших регіонів, які надають фінансову підтримку Україні на двосторонній основі.