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"Укрпошта" объявила о повышении тарифов

Новости » Экономика    15.08.2019 - 18:07
"Укрпошта" объявила о повышении тарифов
Фото: Укрпошта (РБК-Украина)

Тариф на доставку периодических изданий вырастет с 1 января

Министерство инфраструктуры обнародовало проект приказа об изменении тарифов на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке через "Укрпошту" с 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрпошта".

Согласно проекту документа, тариф увеличится в среднем на 12-15%.

Так, стоимость:

  • - общегосударственного издания при условии подписки на 6 мес. 2019 года составляет 180 грн, а после смены тарифа - 189,96 грн,
  • - областного издания при условии подписки на 6 мес. 2019 года составляет 135 грн, а после смены тарифа - 140,04 грн,
  • районного издания при условии подписки на 6 мес. 2019 года составляет 120 грн, а после смены тарифа - 124,38 грн.

В то же время тариф на услугу по приему подписки на 6 месяцев вырастет на 1,85 грн - с 8,15 грн до 10 грн за абонемент.

Как сообщало РБК-Украина, АО "Укрпошта" установила с 1 января 2019 года новые тарифы на свои услуги. В частности, тарифы на пересылку почтовых отправлений (письма, открытки) в пределах Украины повышаются в среднем на 10%.

Напомним, в государственном бюджете на 2019 год предусмотрено возмещение для АО "Укрпошта" расходов на доставку пенсий. На возмещение затрат АО "Укрпошта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению, выделяется 500 млн грн.

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