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"Укрпошта" оголосила про підвищення тарифів

Новини » Економіка    15.08.2019 - 18:07
"Укрпошта" оголосила про підвищення тарифів
Фото: Укрпошта (РБК-Україна)

Тариф на доставку періодичних видань зросте з 1 січня

Міністерство інфраструктури оприлюднило проект наказу про зміну тарифів на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою через "Укрпошту" з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба АТ "Укрпошта".

Згідно з проектом документу, тариф збільшиться в середньому на 12-15%.

Так, вартість:

  • - загальнодержавного видання за умови передплати на 6 міс. 2019 року становить 180 грн, а після зміни тарифу - 189,96 грн,
  • - обласного видання за умови передплати на 6 міс. 2019 року становить 135 грн, а після зміни тарифу - 140,04 грн,
  • - районного видання за умови передплати на 6 міс. 2019 року становить 120 грн, а після зміни тарифу - 124,38 грн.

Водночас тариф на послугу з приймання передплати на 6 місяців зросте на 1,85 грн - із 8,15 грн до 10 грн за абонемент.

Як повідомляло РБК-Україна, АТ "Укрпошта" встановила з 1 січня 2019 року нові тарифи на свої послуги. Зокрема, тарифи на пересилання поштових відправлень (листи, листівки) в межах України підвищуються в середньому на 10%.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2019 рік передбачено відшкодування для АТ "Укрпошта" витрат на доставку пенсій. На відшкодування витрат АТ "Укрпошта" за надання послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню, виділяється 500 млн грн.

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