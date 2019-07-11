ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Укрпочта" прекратит доставку пенсий с 1 января при нынешнем тарифе

Новости » Экономика    11.07.2019 - 10:27
"Укрпочта" прекратит доставку пенсий с 1 января при нынешнем тарифе
Фото: Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский (РБК-Украина)

Смелянский снова просит повысить тарифы

Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский написал открытое письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и членам правительства о тарифах на доставку пенсий. Письмо размещено на странице Смелянского в Facebook.

В письме Смелянский предупреждает премьера, Министерство социальной политики, и Пенсионный фонд Украины о том, что с 1 января 2020 года АО "Укрпочта" не будет доставлять пенсии "по текущему убыточному тарифу".

Гендиректор "Укрпочты" предложил повысить тариф или "вынести услугу по доставке пенсий на открытый тендер, и пусть рынок сам решит, сколько стоит эта услуга".

Смелянский напомнил, что компания имеет 11 тысяч стационарных и мобильных пунктов почтовой связи, в которых работает 30 почтальонов.

"У Вас есть время до 1 сентября. Оставьте после себя хорошие воспоминания, а не плохие воспоминания. Иначе придется действовать нам и вовсе не таким способом, которым бы нам всем хотелось", - добавил он, обращаясь к премьеру и членам правительства.

&quot;Укрпочта&quot; прекратит доставку пенсий с 1 января при нынешнем тарифе

Напомним, что в 2018 году генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский неоднократно заявлял, что государственная компания прекратит доставку пенсий с 1 января 2019 года.

В результате в государственном бюджете на 2019 год было заложено 500 млн грн на компенсацию для АО "Укрпочта" на доставку пенсий.

Выплачивать пенсии в ОРДЛО пока невозможно, - Черныш Кабмин планирует доплаты пенсионерам с большим стажем на постоянной основе
Новости Украины Укрпочтапенсиитарифы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь