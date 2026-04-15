"Укрпошта" кардинально змінила тарифи: які тепер ціни

12:01 15.04.2026 Ср
2 хв
Чи треба буде доплачувати за базову страховку?
aimg Василина Копитко
Тарифи знизились для юридичного листування (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

"Укрпошта" запустила оновлені продукти для пересилання важливих документів, зробивши їх майже вдвічі дешевшими. Нові тарифи орієнтовані на державні установи, юристів, нотаріусів та суди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора компанії Ігоря Смілянського у Telegram.

Читайте також: Посилки без черг і графіків: де запрацювали поштомати "Укрпошти" і як оновили застосунок

Головне:

  • "Укрпошта Документ": нова послуга доставки до відділення коштує 55 грн, що суттєво дешевше за ринкові пропозиції конкурентів.
  • Листи з описом: вартість пересилання з кур'єрською доставкою та верифікацією вмісту впала зі 126 грн до 72 грн.
  • Цифровізація: компанія запровадила систему знижок за онлайн-оформлення опису та вибір електронного повідомлення про вручення замість паперового.
  • Страхування: у базовий тариф уже включено страховку на суму до 500 грн.

Нові продукти та ціни

Компанія врахувала запити клієнтів і сегментувала послуги під різні потреби:

  • "Укрпошта Документ" - оптимальний варіант для відправки паперів до відділення без перевірки вкладення. Вартість становить 55 грн по всій Україні. За бажанням можна додатково замовити кур’єрську доставку до офісу чи додому.
  • "Лист з описом вкладення" - сервіс для тих, кому необхідна доставка особисто в руки з верифікацією вмісту та отримувача. Ціна на цю послугу тепер стартує від 72 грн.

Спрощена тарифікація та знижки

Тарифна сітка "Листа з описом вкладення" тепер базується на трьох складових:

  • Вага: від 48 грн.
  • Опис вкладення: 24 грн (при оформленні онлайн) або 48 грн (у відділенні).
  • Повідомлення про вручення: електронне коштує 24 грн, паперове - 48 грн.

Також клієнти можуть збільшити ліміт страхування з 500 грн до 5000 грн за додаткову плату у розмірі 24 грн.

Генеральний директор компанії наголосив, що комплексна послуга (документ + доставка) в "Укрпошті" тепер обійдеться клієнту приблизно вдвічі дешевше, ніж у приватних логістичних операторів.

Читайте також про те, що "Укрпошта" долучилась до програми підтримки військових "Плюси" в додатку "Армія+". Тепер захисники можуть заощадити на посилках можна завдяки спеціальним штрихкодам.

Раніше ми розповідали про важливі зміни від "Укрпошти" для мешканців сіл, які допоможуть заощадити на комуналці й отримати готівку (не витрачаючи час і гроші на маршрутку до банкомата в райцентрі).

