"Укрпочта" кардинально изменила тарифы: какие теперь цены

12:01 15.04.2026 Ср
Надо ли будет доплачивать за базовую страховку?
aimg Василина Копытко
Тарифы снизились для юридической переписки (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Укрпочта" запустила обновленные продукты для пересылки важных документов, сделав их почти вдвое дешевле. Новые тарифы ориентированы на государственные учреждения, юристов, нотариусов и суды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора компании Игоря Смелянского в Telegram.

Главное:

  • "Укрпочта Документ": новая услуга доставки в отделение стоит 55 грн, что существенно дешевле рыночных предложений конкурентов.
  • Письма с описанием: стоимость пересылки с курьерской доставкой и верификацией содержимого упала со 126 грн до 72 грн.
  • Цифровизация: компания ввела систему скидок за онлайн-оформление описи и выбор электронного уведомления о вручении вместо бумажного.
  • Страхование: в базовый тариф уже включена страховка на сумму до 500 грн.

Новые продукты и цены

Компания учла запросы клиентов и сегментировала услуги под разные потребности:

  • "Укрпочта Документ" - оптимальный вариант для отправки бумаг в отделение без проверки вложения. Стоимость составляет 55 грн по всей Украине. По желанию можно дополнительно заказать курьерскую доставку в офис или на дом.
  • "Письмо с описанием вложения" - сервис для тех, кому необходима доставка лично в руки с верификацией содержимого и получателя. Цена на эту услугу теперь стартует от 72 грн.

Упрощенная тарификация и скидки

Тарифная сетка "Письма с описанием вложения" теперь базируется на трех составляющих:

  • Вес: от 48 грн.
  • Описание вложения: 24 грн (при оформлении онлайн) или 48 грн (в отделении).
  • Уведомление о вручении: электронное стоит 24 грн, бумажное - 48 грн.

Также клиенты могут увеличить лимит страхования с 500 грн до 5000 грн за дополнительную плату в размере 24 грн.

Генеральный директор компании подчеркнул, что комплексная услуга (документ + доставка) в "Укрпочте" теперь обойдется клиенту примерно вдвое дешевле, чем у частных логистических операторов.

