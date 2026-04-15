"Укрпочта" кардинально изменила тарифы: какие теперь цены

Главное: "Укрпочта Документ": новая услуга доставки в отделение стоит 55 грн, что существенно дешевле рыночных предложений конкурентов.

Новые продукты и цены

Компания учла запросы клиентов и сегментировала услуги под разные потребности:

"Укрпочта Документ" - оптимальный вариант для отправки бумаг в отделение без проверки вложения. Стоимость составляет 55 грн по всей Украине. По желанию можно дополнительно заказать курьерскую доставку в офис или на дом.

"Письмо с описанием вложения" - сервис для тех, кому необходима доставка лично в руки с верификацией содержимого и получателя. Цена на эту услугу теперь стартует от 72 грн.

Упрощенная тарификация и скидки

Тарифная сетка "Письма с описанием вложения" теперь базируется на трех составляющих:

Вес: от 48 грн.

Также клиенты могут увеличить лимит страхования с 500 грн до 5000 грн за дополнительную плату в размере 24 грн.

Генеральный директор компании подчеркнул, что комплексная услуга (документ + доставка) в "Укрпочте" теперь обойдется клиенту примерно вдвое дешевле, чем у частных логистических операторов.