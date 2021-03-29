"Укрпочте" повысят тариф на доставку пенсий

"Между Пенсионным фондом и "Укрпочтой" завершаются переговоры и 31 марта будут подписаны договоры... Сейчас просто в очередной раз "Укрпочта" поставила ультиматум, что прекратит доставку пенсий для 3,5 миллионов людей. Но только через ультиматумы решать этот вопрос нельзя", - отметила глава Минсоцполитики.

Она заверила, что "Укрпочта" с Пенсионным фондом продолжат свои договорные отношения.

"Мы в свою очередь, Минсоцполитики и Мининфраструктуры, повысим им тарифы. Но максимальное количество пенсионеров переведем на обслуживание в банковские учреждения. По Киеву 35% пенсионеров, которые получают пенсию через "Укрпочту", просто ходят в почтовые отделения. Какие здесь затраты "Укрпочты"?" - подчеркнула министр.

В Кабмине думают по поводу конкурса для организации, которая сможет заняться доставкой пенсий.

"Для остальных подумаем, как можно сделать конкурс, выбрать организацию, которая будет осуществлять выплату и доставку пенсий. Но пока этого нет, мы все же будем просить "Укрпочту", - рассказала Лазебная.