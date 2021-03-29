"Укрпошті" підвищать тариф на доставку пенсій

"Між Пенсійним фондом і "Укрпоштою" завершуються переговори й 31 березня будуть підписані договори... Зараз просто в черговий раз "Укрпошта" поставила ультиматум, що припинить доставку пенсій для 3,5 мільйона людей. Але тільки через ультиматуми вирішувати це питання не можна", - зазначила глава Мінсоцполітики.

Вона запевнила, що "Укрпошта" з Пенсійним фондом продовжать свої договірні відносини.

"Ми своєю чергою, Мінсоцполітики та Мінінфраструктури, підвищимо їм тарифи. Але максимальну кількість пенсіонерів переведемо на обслуговування у банківські установи. По Києву 35% пенсіонерів, які отримують пенсію через "Укрпошту", просто ходять у поштові відділення. Які тут витрати "Укрпошти"?" - підкреслила міністр.

У Кабміні думають з приводу конкурсу для організації, яка зможе зайнятися доставкою пенсій.

"Для інших подумаємо, як можна зробити конкурс, вибрати організацію, яка буде здійснювати виплату і доставку пенсій. Але поки цього немає, ми все ж будемо просити "Укрпошту", - розповіла Лазебна.