"Укрпочта" в этом году оцифрует 100% услуг, - Криклий

"Укрпочта" в этом году планирует оцифровать 100% услуг. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что это будет реализовано благодаря поддержке международных партнеров.

Он отметил, что почти 2 тысячи мобильных сельских отделений, которые смогут доставлять посылки, будут задействованы в системе электронной коммерции.

"Перед "Укрпочтой" стоит амбициозная задача - в течение этого года сделать 100% цифровизации услуг", - сказал Криклий.

Также министр сообщил, что в этом году планируется начало строительства 5 автоматизированных почтовых хабов и десяти сортировочных депо.