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"Укрпочта" в этом году оцифрует 100% услуг, - Криклий

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 12:57
"Укрпочта" в этом году оцифрует 100% услуг, - Криклий Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

"Укрпочта" в этом году планирует оцифровать 100% услуг. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что это будет реализовано благодаря поддержке международных партнеров.

Об этом он заявил во время всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

Он отметил, что почти 2 тысячи мобильных сельских отделений, которые смогут доставлять посылки, будут задействованы в системе электронной коммерции.

"Перед "Укрпочтой" стоит амбициозная задача - в течение этого года сделать 100% цифровизации услуг", - сказал Криклий.

Также министр сообщил, что в этом году планируется начало строительства 5 автоматизированных почтовых хабов и десяти сортировочных депо.

Напомним, Национальный банк Украины утвердил новую версию формата QR-кода и ввел код старта платежного приложения. Отныне любой банк сможет интегрировать эту опцию до собственного платежного приложения.

Отметим, через Систему электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) в 2020 году совершено 385 млн начальных платежей на сумму почти 45 трлн грн. Это на больше на 38% по сумме, чем в 2019 году.

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