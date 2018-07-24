В "Укрпошті" назвали причину затримки пенсій

У компанії запевнили, що своєчасно повідомлятимуть клієнтів про зміни у графіку виплати пенсій

"Укрпошта" поінформувала, що затримки виплати пенсій пов'язані з тимчасовими технічними затримками фінансування Пенсійним фондом. Про це повідомляє прес-служба компанії.

В "Укрпошті" наголосили, що працюють у штатному режимі, а виплата за період з 4 по 20 липня здійснюється у повному обсязі.

"Шановні клієнти! "Укрпошта" працює у штатному режимі. Станом на сьогодні існують тимчасові технічні затримки фінансування Пенсійним фондом України виплати пенсій. Інформуємо, що виплата за період з 4 по 20 липня здійснюється в повному обсязі", - сказано у повідомленні.

Крім того, у компанії запевнили, що своєчасно повідомлятимуть клієнтів про відновлення фінансування та зміни у графіку виплати пенсій за період з 18 по 25 липня.

"Запевняємо наших клієнтів, що "Укрпошта" робить все можливе задля забезпечення найшвидшої виплати пенсій", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, голова держави Петро Порошенко заявив, що "Укрпошта" має працювати у звичайному режимі, поки не буде знайдений компроміс у питанні виплати пенсій, через наміри компанії припинити її видачу.

На початку травня агентство писало, що "Укрпошта" закриє частину відділень у невеликих селах, замінивши їх листоношами, які будуть пересуватися на автомобілях.