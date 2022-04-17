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Укрпочта возобновляет работу по всей Черниговской области

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Черниговская область, Воскресенье 17 апреля 2022 12:59
Укрпочта возобновляет работу по всей Черниговской области Фото: Укрпочта возобновляет работу в Черниговской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Укрпочта возобновляет работу отделений в Черниговской области. Часть из них начнет функционировать с 18 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

"Укрпочта с 18.04.2022 возобновляет работу по отправке и выдаче почтовых отправлений по всей Черниговской области! Возможны проблемы с интернетом в отдельных отделениях почтовой связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Чернигове уже работают следующие отделения: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035. Глава Черниговской дирекции Укрпочты Елена Дорошенко добавила, что до конца месяца в областном центре полноценно заработают все другие отделения.

Напомним, с 9 апреля Укрпочта доставляет гуманитарные грузы по железной дороге.

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Укрпочта Черниговская область
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