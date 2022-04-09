"Укрпочта" будет доставлять гуманитарные грузы по железной дороге

"Укрпочта" после 21 года перерыва возобновляет доставку отправлений по железной дороге. С 9 апреля почтовые вагоны будут доставлять почту из Львова, Одессы, Харькова, Днепра в Киев и в обратном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

По данным пресс-службы, всего планируется ввести в эксплуатацию 14 железнодорожных почтовых вагонов.

Прежде всего, в почтовых вагонах будут перевозиться гуманитарные грузы, которые отправляют волонтеры. Прием гуманитарных грузов не проводится во всех отделениях "Укрпочты", а только в почтамтах, размещенных рядом с центральными железнодорожными вокзалами.

С 9 апреля гуманитарный груз можно оформить до отправления в отделении города Львов №79023. На следующей неделе отправить гуманитарные грузы можно будет из Киева (отделение 02505), Днепра (отделение 49501), Одессы (отделение 65501) и Харькова. Оформить отправку можно будет в личном кабинете.

Несмотря на то, что отправление осуществляется из 5 городов, адресовать посылку можно в любой населенный пункт, где есть работающее отделение "Укрпочты". "Укрпочта" будет осуществлять доставку гуманитарных грузов, которые поступят по железной дороге, в пункт доставки магистральными автомобилями.

Стоимость одного отправления весом до 30 кг и длинной стороной до 70 см - 25 грн. Оплата за счет получателя невозможна. Однако, если у волонтеров пока нет возможности оплатить стоимость посылок, они все равно будут приниматься к отправке. О бесплатной отправке нужно сообщить оператору - ее стоимость будет покрываться за счет привлечения средств благотворительных фондов.

Срок хранения посылки в городе назначения - до 14 дней. После этого, в случае если получатель не забрал посылку, "Укрпочта" будет передавать их волонтерским организациям и фондам. "Укрпочта" и "Укрзализныця" оставляют право на осмотр посылки и в случае, если в посылках будет не благотворительный, а коммерческий груз, такие посылки также будут передаваться волонтерским организациям, с которыми сотрудничает Укрпочта.

Напомним, тестовый запуск доставки почты по железной дороге состоялся 1 апреля - тогда "Укрпочта" совместно с "Укрзализныцей" запустили первый почтовый вагон по маршруту Львов-Киев.