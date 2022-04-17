Укрпошта відновлює роботу у всій Чернігівській області
Укрпошта відновлює роботу відділень у Чернігівській області. Частина з них почне функціонувати з 18 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"Укрпошта з 18.04.2022 відновлює роботу з відправки та видачі поштових відправлень по всій Чернігівській області! Можливі проблеми з інтернетом в окремих відділеннях поштового зв'язку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Чернігові вже працюють наступні відділення: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035. Голова Чернігівської дирекції Укрпошти Олена Дорошенко додала, що до кінця місяця в обласному центрі повноцінно запрацюють всі інші відділення.
Нагадаємо, з 9 квітня Укрпошта доставляє гуманітарні вантажі залізною дорогою.
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