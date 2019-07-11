"Укрпошта" припинить доставку пенсій з 1 січня при нинішньому тарифі

Фото: Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський (РБК-Україна)

Смілянський знову просить підвищити тарифи

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський написав відкритого листа до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та членів уряду щодо тарифів на доставку пенсій. Лист розміщений на сторінці Смілянського у Facebook.

У листі Смілянський попереджає прем’єра, Міністерство соціальної політики, та Пенсійний фонд України про те, що з 1 січня 2020 року АТ "Укрпошта" не буде доставляти пенсії "за поточним збитковим тарифом".

Гендиректор "Укрпошти" запропонував підвищити тарифи або "винести послугу з доставки пенсій на відкритий тендер, і нехай ринок сам вирішить, скільки коштує ця послуга".

Смілянський нагадав, що компанія має 11 тисяч стаціонарних та мобільних пунктів поштового зв’язку, в яких працює 30 листонош.

"У Вас є час до 1 вересня. Залиште після себе добрі згадки, а не погані спогади. Бо інакше доведеться діяти нам і зовсім не в той спосіб, який би всім нам хотілося", - додав він, звертаючись до прем’єра та членів уряду.

Нагадаємо, що у 2018 році генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський неодноразово заявляв, що державна компанія припинить доставку пенсій з 1 січня 2019 року.

У результаті в державному бюджеті на 2019 рік було закладено 500 млн грн на компенсацію для АТ "Укрпошта" на доставку пенсій.