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"Укрпошта" відмовилася від скорочення відділень і погодилася доставляти пенсії

Новини » Економіка    20.12.2018 - 15:13
"Укрпошта" відмовилася від скорочення відділень і погодилася доставляти пенсії
Фото: Укрпошта (РБК-Украина)

На доставку пенсії з держбюджету виділили півмільярда гривень

"Укрпошта" досягла згоди з Пенсійним фондом України щодо доставки та виплати пенсій у 2019 році за рахунок 500 млн грн, виділених у держбюджеті на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначили в прес-службі, філії "Укрпошти" в усіх областях України успішно провели переговори та підписали відповідні протоколи з регіональними управліннями ПФУ.

"Також, на виконання доручення президента України щодо забезпечення діяльності мережі відділень поштового зв'язку в сільській місцевості, "Укрпошта" офіційно призупиняє з 17 грудня поточного року всі дії, пов’язані з оптимізацією сільської мережі", - зазначили в прес-службі.

Крім того, буде проведена робота щодо працевлаштування на вакантні посади колишніх працівників, у разі їх звернення. Наразі в "Укрпошті" незаповненими є 1188 вакансій листонош та 667 вакансій операторів.

"Найближчим часом планується відновити роботу понад 50 відділень зв’язку, 11 нових відділень - запустити до кінця року", - йдеться в повідомленні "Укрпошти".

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2019 рік передбачено відшкодування для ПАТ "Укрпошта" витрат на доставку пенсій. На відшкодування витрат ПАТ "Укрпошта" за надання послуг, пов'язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню, виділяється 500 млн грн.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що "Укрпошта" не буде скорочувати відділення і проблем з доставкою пенсій не буде.

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