"Укрпочта" до марта будет доставлять пенсии по тарифу 2020 года

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" будет доставлять пенсии в январе и феврале 2021 года по тарифам 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Укрпочта" продолжит обсуждение новых тарифов на 2021 год. Это предложение национального почтового оператора принял Пенсионный фонд Украины.

В "Укрпочте" надеются, что Пенсионный фонд публично заявит о разрешении пенсионерам на время карантина дистанционно переходить на обслуживание к "Укрпочте" из банков, особенно в тех населенных пунктах, где закрываются их отделения, а электронная цифровая подпись там не работает.

Напомним, Пенсионный фонд Украины 24 декабря 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 2,9 млрд гривен.

Всего за декабрь 2020 года на пенсии направлено 39,8 млрд гривен, что на 0,2 млрд гривен больше, чем в ноябре (39,6 млрд гривен).

Напомним, по состоянию на 1 октября 2020 года средний размер выплаты для 11,220 млн пенсионеров составлял 3 410,60 гривен. Таким образом, за последний квартал размер пенсий вырос на 17,06 грн или на 0,5% (на 1 июля 2020 года средний размер пенсий составил 3 393,54 грн).