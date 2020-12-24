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ПФУ увеличил выплату пенсий в конце года

Киев, Четверг 24 декабря 2020 18:08
ПФУ увеличил выплату пенсий в конце года
Фото: гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В декабре на пенсии пошло почти 40 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины 24 декабря 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 2,9 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Всего за декабрь 2020 года на пенсии направлено 39,8 млрд гривен, что на 0,2 млрд гривен больше, чем в ноябре (39,6 млрд гривен).

Напомним, по состоянию на 1 октября 2020 года средний размер выплаты для 11,220 млн пенсионеров составлял 3 410,60 гривен. Таким образом, за последний квартал размер пенсий вырос на 17,06 грн или на 0,5% (на 1 июля 2020 года средний размер пенсий составлял 3 393,54 грн).

Как сообщало РБК-Украина, пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 октября 2020 года получали 335 655 украинцев. Это составляет 3,0% от общего числа пенсионеров (11 219 396 человек).

Отметим, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за октябрь 2020 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в октябре составила 10 887,46 гривен.

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