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"Укрпошта" до березня доставлятиме пенсії за тарифом 2020 року

Автор: Даша Харченко

Національний поштовий оператор "Укрпошта" буде доставляти пенсії у січні та лютому 2021 року за тарифами 2020 року.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Укрпошта" продовжить обговорення нових тарифів на 2021 рік. Цю пропозицію національного поштового оператора прийняв Пенсійний фонд України.

В Укрпошті сподіваються, що Пенсійний фонд публічно заявить про дозвіл пенсіонерам на час карантину дистанційно переходити на обслуговування до "Укрпошти" із банків, особливо в тих населених пунктах, де закриваються їх відділення, а електронний цифровий підпис там не працює.

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Нагадаємо, Пенсійний фонд України 24 грудня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 2,9 млрд гривень.

Всього за грудень 2020 року на пенсії направлено 39,8 млрд гривень, що на 0,2 млрд гривень більше, ніж у листопаді (39,6 млрд гривень).

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2020 року середній розмір виплати для 11,220 млн пенсіонерів становив 3 410,60 гривень. Таким чином, за останній квартал розмір пенсій зріс на 17,06 грн або на 0,5% (на 1 липня 2020 року середній розмір пенсій становив 3 393,54 грн).

Прогноз погоди
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