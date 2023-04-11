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"Укроборонпром" відправив ЗСУ нові партії танкових та артилерійських снарядів

Фото: "Укроборонпром" відправив ЗСУ нові партії танкових та артилерійських снарядів (UOP_Official)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Державний концерн "Укроборонпром" відвантажив для потреб українських військових нові партії 125-мм танкових снарядів та 122-мм артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укроборонпром.

"Вслід за відвантаженою партією танкового 125-мм снаряду, передали у війська чергову партію артилерійського 122-мм боєприпасу", - сказано у повідомленні.

Фото: 125-мм танкові снаряди (UOP_Official)

Зазначається, що обидва снаряди Україна виробляє спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, проте за українською технологією та із залученням наших спеціалістів.

Фото: 122-мм артилерійські боєприпаси(UOP_Official)

Нагадаємо, вперше за весь час незалежності Україна запустила виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати.

До того ж, в Україні почали виготовляти нові снаряди для дронів.

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