"Укроборонпром" отправил ВСУ новые партии танковых и артиллерийских снарядов

Государственный концерн "Укроборонпром" отгрузил для нужд украинских военных новые партии 125-мм танковых снарядов и 122-мм артиллерийских боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укроборонпром.
"Вслед за отгруженной партией танкового 125-мм снаряда, передали в войска очередную артиллерийскую партию 122-мм боеприпаса", - сказано в сообщении.
Оба снаряда Украина производит совместно со страной НАТО на зарубежных мощностях, однако по украинской технологии и с привлечением наших специалистов.
Напомним, впервые за все время независимости Украина запустила производство 125 мм снарядов для танковой пушки.
К тому же, в Украине начали производить новые снаряды для дронов.
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