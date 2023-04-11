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"Укроборонпром" отправил ВСУ новые партии танковых и артиллерийских снарядов

Фото: "Укроборонпром" отправил ВСУ новые партии танковых и артиллерийских снарядов (UOP_Official)
Автор: Елизавета Драбкина

Государственный концерн "Укроборонпром" отгрузил для нужд украинских военных новые партии 125-мм танковых снарядов и 122-мм артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укроборонпром.

"Вслед за отгруженной партией танкового 125-мм снаряда, передали в войска очередную артиллерийскую партию 122-мм боеприпаса", - сказано в сообщении.

Фото: 125-мм танковые снаряды (UOP_Official)

Оба снаряда Украина производит совместно со страной НАТО на зарубежных мощностях, однако по украинской технологии и с привлечением наших специалистов.

Фото: 122-мм артиллерийские боеприпасы (UOP_Official)

Напомним, впервые за все время независимости Украина запустила производство 125 мм снарядов для танковой пушки.

К тому же, в Украине начали производить новые снаряды для дронов.

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