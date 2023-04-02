В Україні почали виготовляти нові снаряди для безпілотників (фото)
Український оборонний завод "Маяк" почав виготовляти нові авіаційні боєприпаси осколкової дії для підрозділів ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підприємство у Facebook.
Зазначається, що ці боєприпаси осколкової дії, які можна застосовувати з безпілотних авіаційних комплексів.
"Авіаційні боєприпаси до БПАК осколкової дії: ОБП-23.1 вагою 1 кг - гарантована зона ураження радіусом 11 метрів. ОБП-23.05 вагою 0,5 кг - гарантована зона ураження радіусом 4,5 метра", - йдеться у повідомлені.
Фото: Україна почала виготовляти нові снаряди для безпілотників (facebook.com)
Нагадаємо, раніше в "Укроборонпромі" повідомили, що вперше за весь час незалежності Україна запустила виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати.
Крім того, українські виробники налагодили виробництво 122-мм артилерійських снарядів, які вже почали постачати на фронт.
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