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В Україні почали виготовляти нові снаряди для безпілотників (фото)

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Україна, Неділя 02 квітня 2023 13:53
В Україні почали виготовляти нові снаряди для безпілотників (фото) Фото: Україна почала виготовляти нові снаряди для безпілотників (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Український оборонний завод "Маяк" почав виготовляти нові авіаційні боєприпаси осколкової дії для підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підприємство у Facebook.

Зазначається, що ці боєприпаси осколкової дії, які можна застосовувати з безпілотних авіаційних комплексів.

"Авіаційні боєприпаси до БПАК осколкової дії: ОБП-23.1 вагою 1 кг - гарантована зона ураження радіусом 11 метрів. ОБП-23.05 вагою 0,5 кг - гарантована зона ураження радіусом 4,5 метра", - йдеться у повідомлені.

В Україні почали виготовляти нові снаряди для безпілотників (фото)

Фото: Україна почала виготовляти нові снаряди для безпілотників (facebook.com)

Нагадаємо, раніше в "Укроборонпромі" повідомили, що вперше за весь час незалежності Україна запустила виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати.

Крім того, українські виробники налагодили виробництво 122-мм артилерійських снарядів, які вже почали постачати на фронт.

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