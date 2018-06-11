"Укроборонпром" представляет разработки ОПК на международной выставке в Париже

В этом году на Eurosatory свою продукцию представляют компании из 57 стран

Государственный концерн "Укроборонпром" представляет передовые разработки оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 26-ой международной выставке Eurosatory-2018, которая стартовала сегодня, 11 июня, в Париже (Франция). Об этом говорится в сообщении прес-службы государственного концерна.

Как сообщается, предприятия концерна демонстрируют противотанковые ракетные комплексы, бронетехнику, высокоточное артиллерийское вооружение, беспилотные летательные аппараты и другое вооружение.

"На выставке показаны легкий переносной ракетный комплекс "Корсар" от ГП "ДККБ "Луч", высокоточный управляемый артиллерийский снаряд "Цветник-К" от ГП НПК "Прогресс", БПЛА "Спектейтор"", - говорится в сообщении.

"Кроме того, представители предприятий "Укроборонпрома" заинтересованы в развертывании военно-технического сотрудничества с ведущими иностранными производителями комплектующих к военной техники и вооружения. В первую очередь речь идет о налаживании поставок современных разработок для систем прицеливания, наведения, разведки и наблюдения", - отметили в прес-службе ведомства.

Отметим, Eurosatory - крупнейшая международная выставка, посвященная вопросам безопасности и обороны и связанных с этой сферой передовых технологий. Выставка проводится раз в 2 года под патронажем Министерства обороны Франции с 1967 года. В этом году в Париже свою продукцию представляют компании из 57 стран.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что отечественный оборонно-промышленный комплекс полностью обеспечивает вооружением все силовые структуры Украины.

Также сообщалось, что "Укроборонпром" активно работает над созданием тактического многофункционального беспилотного авиакомплекса, основной функцией которого является разведка.