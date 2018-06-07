ОПК повністю забезпечує озброєнням всі силові структури України

За словами Турчинова, це стосується і нових розробок, зокрема, ракетних технологій
Вітчизняний оборонно-
"Сьогодні фактично ми забезпечуємо всі потреби збройних сил Національної гвардії та інших наших силових структур за рахунок нашого оборонного комплексу", - сказав Турчинов.
Він зазначив, що це стосується і нових розробок, зокрема, ракетних технологій.
"Головна прикмета розвитку нашого ОПК - це постійне збільшення частки приватного сектора у загальних обсягах оборонної промисловості. Державне оборонне замовлення - більше 50% цього замовлення виконують приватні компанії", - повідомив глава РНБО.
Нагадаємо, раніше сьогодні Турчинов повідомив, що РНБО готує рішення про лібералізацію експорту та імпорту військового озброєння.