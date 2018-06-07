За словами Турчинова, це стосується і нових розробок, зокрема, ракетних технологій

Вітчизняний оборонно- промисловий комплекс (ОПК) повністю забезпечує озброєнням всі силові структури України. Про це сьогодні в ході 9-го Експертного форуму заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні фактично ми забезпечуємо всі потреби збройних сил Національної гвардії та інших наших силових структур за рахунок нашого оборонного комплексу", - сказав Турчинов.

Він зазначив, що це стосується і нових розробок, зокрема, ракетних технологій.

"Головна прикмета розвитку нашого ОПК - це постійне збільшення частки приватного сектора у загальних обсягах оборонної промисловості. Державне оборонне замовлення - більше 50% цього замовлення виконують приватні компанії", - повідомив глава РНБО.

Нагадаємо, раніше сьогодні Турчинов повідомив, що РНБО готує рішення про лібералізацію експорту та імпорту військового озброєння.