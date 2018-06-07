Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ОПК повністю забезпечує озброєнням всі силові структури України

НовиниПолітика    07.06.2018 - 11:19
Фото: Олександр Турчинов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Олександр Турчинов (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами Турчинова, це стосується і нових розробок, зокрема, ракетних технологій

Вітчизняний оборонно-промисловий комплекс (ОПК) повністю забезпечує озброєнням всі силові структури України. Про це сьогодні в ході 9-го Експертного форуму заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні фактично ми забезпечуємо всі потреби збройних сил Національної гвардії та інших наших силових структур за рахунок нашого оборонного комплексу", - сказав Турчинов.

Він зазначив, що це стосується і нових розробок, зокрема, ракетних технологій.

"Головна прикмета розвитку нашого ОПК - це постійне збільшення частки приватного сектора у загальних обсягах оборонної промисловості. Державне оборонне замовлення - більше 50% цього замовлення виконують приватні компанії", - повідомив глава РНБО.

Нагадаємо, раніше сьогодні Турчинов повідомив, що РНБО готує рішення про лібералізацію експорту та імпорту військового озброєння.

Агресія РФ проти України триває, ознак поліпшення ситуації немає, - Турчинов Розвідка фіксує активну концентрацію військ РФ на кордоні з Україною, - Турчинов
Теги публікації: РНБО, ОПК, Олександр Турчинов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top