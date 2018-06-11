"Укроборонпром" представляє розробки ОПК на міжнародній виставці в Парижі  

Цьогоріч на Eurosatory свою продукцію представляють компанії з 57 країн

Державний концерн "Укроборонпром" представляє передові розробки оборонно-промислового комплексу України (ОПК) на 26-ій міжнародній виставці Eurosatory-2018, яка стартувала сьогодні, 11 червня, у Парижі (Франція). Про це йдеться у повідомленні прес-служби державного концерну.

Як повідомляється, підприємства концерну демонструють протитанкові ракетні комплекси, бронетехніку, високоточне артилерійське озброєння, безпілотні літальні апарати та інше озброєння.

"На виставці показані легкий переносний ракетний комплекс "Корсар" від ДП "ДККБ "Луч", високоточний керований артилерійський снаряд "Квітник-К" від ДП НВК "Прогрес", БПЛА "Спектейтор"", - йдеться у повідомленні.

"Окрім того, представники підприємств "Укроборонпрому" зацікавлені у розгортанні військово-технічного співробітництва з провідними іноземними виробниками комплектуючих до військової техніки та озброєння. В першу чергу йдеться про налагодження постачання сучасних розробок для систем прицілювання, наведення, розвідки та спостереження", - зазначили в прес-службі відомства.

Зазначимо, Eurosatory - найбільша міжнародна виставка, присвячена питанням безпеки і оборони та пов’язаних з цією сферою передових технологій. Виставка проводиться раз на 2 роки під патронажем Міністерства оборони Франції з 1967 року. Цьогоріч у Парижі свою продукцію представляють компанії з 57 країн.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляв, що вітчизняний оборонно-промисловий комплекс повністю забезпечує озброєнням всі силові структури України.

Також повідомлялося, що "Укроборонпром" активно працює над створенням тактичного багатофункціонального безпілотного авіакомплексу, основною функцією якого є розвідка.