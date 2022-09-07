UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укроборонпром" и Honeywell будут сотрудничать в сферах беспилотников и авиации

Фото: "Укроборонпром" и Honeywell будут сотрудничать в сферах беспилотников и авиации (honeywell.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Государственный концерн "Укроборонпром" подписал рамочное соглашение о сотрудничестве с американской международной корпорацией Honeywell, которая производит оружие, космические системы, автоматические и контролирующие системы, иженерные услуги, транспортационные системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укроборонпром".

Сотрудничество охватит следующие сферы:

  • авиация,
  • беспилотники,
  • навигация,
  • радары.

Также сообщается, что это уже не первый опыт сотрудничества "Укроборонпрома" с корпорацией.

Отметим, что продукты и услуги Honeywell Aerospace есть практически на всех коммерческих, военных и космических самолетах. Корпорация производит авиационные двигатели, кабины и электронику к ней, системы беспроводного подключения, механические компоненты и тому подобное.

Honeywell работает в Украине также по направлению гражданской продукции уже более 25 лет.

Как сообщалось ранее, украинским военным передали первые 20 беспилотников Warmate в рамках "Армии дронов".

Кроме того, Украина получила от партнеров противокорабельные ракеты Harpoon, которые переоборудовали на автомобильную платформу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News