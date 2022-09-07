"Укроборонпром" і Honeywell співпрацюватимуть у сферах безпілотників і авіації

Державний концерн "Укроборонпром" підписав рамкову угоду про співпрацю із американською міжнародною корпорацією Honeywell, яка виробляє зброю, космічні системи, автоматичні й контролюючі системи, іженерні послуги, транспортаційні системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укроборонпром".
Співробітництво охопить такі сфери:
Також повідомляється, що це вже не перший досвід співпраці "Укроборонпрому" з корпорацією.
Зазначимо, що продукти та послуги Honeywell Aerospace є практично на всіх комерційних, оборонних та космічних літаках. Корпорація виготовляє авіаційні двигуни, кабіни та електроніку до неї, системи бездротового підключення, механічні компоненти тощо.
Honeywell працює в Україні також за напрямом цивільної продукції вже понад 25 років.
Як повідомлялося раніше, українським військовим передали перші 20 безпілотників Warmate в рамках "Армії дронів".
Окрім того, Україна отримала від партнерів протикорабельні ракети Harpoon, які переобладнали на автомобільну платформу.
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