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"Укроборонпром" і Honeywell співпрацюватимуть у сферах безпілотників і авіації

Фото: "Укроборонпром" і Honeywell співпрацюватимуть у сферах безпілотників і авіації (honeywell.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Державний концерн "Укроборонпром" підписав рамкову угоду про співпрацю із американською міжнародною корпорацією Honeywell, яка виробляє зброю, космічні системи, автоматичні й контролюючі системи, іженерні послуги, транспортаційні системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укроборонпром".

Співробітництво охопить такі сфери:

  • авіація,
  • безпілотники,
  • навігація,
  • радари.

Також повідомляється, що це вже не перший досвід співпраці "Укроборонпрому" з корпорацією.

Зазначимо, що продукти та послуги Honeywell Aerospace є практично на всіх комерційних, оборонних та космічних літаках. Корпорація виготовляє авіаційні двигуни, кабіни та електроніку до неї, системи бездротового підключення, механічні компоненти тощо.

Honeywell працює в Україні також за напрямом цивільної продукції вже понад 25 років.

Як повідомлялося раніше, українським військовим передали перші 20 безпілотників Warmate в рамках "Армії дронів".

Окрім того, Україна отримала від партнерів протикорабельні ракети Harpoon, які переобладнали на автомобільну платформу.

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