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"Укроборонпром" готов удвоить объемы производства на фоне скопления войск РФ у границы

Автор: РБК-Украина

Предприятия, входящие в состав "Укроборонпрома", готовы в два раза увеличить производство необходимой для украинской армии продукции на фоне стягивания Россией войск к границе Украины. В концерне разработан план мероприятий по усилению обороноспособности страны.

Об этом говорится в официальном заявлении "Укроборонпрома", опубликованном на сайте концерна.

"Учитывая стягивание войск страны-агрессора к государственной границе Украины, концерн разработал и направил предприятиям-участникам план мероприятий, направленных на усиление нашей обороноспособности", - заявил гендиректор концерна Юрий Гусев.

Отмечается, что в 2020 году предприятия, входящие в "Укроборонпром", выполнили государственный оборонный заказ на 100% при том, что "каждый 5-й контракт был завершен с опережением графика". В целом же объемы производства в 2020 году составили 30,2 млрд грн.

"Однако потенциал государственных оборонных предприятий значительно больше", - подчеркнули в концерне.

Напомним, ранее представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Остриен заявила, что стягивание войск РФ не связаны с военными учениями "Запад", как заявляют в Кремле. По ее словам, маневры запланированы на сентябрь этого года, а значит для переброса военных еще рано. В России, в свою очередь, утверждают, что войска перебрасываются для проведения военных учений вблизи украинских границ.

РБК-Украина ранее сообщало, что Россия перебросила дополнительно в оккупированный Крым 15-25 тысяч своих военных.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стягивает свои войска возле украинской границы на трех направлениях.

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