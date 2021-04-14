ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Путина назвали условие деэскалации ситуации возле границ Украины

Новина українською → Москва, Среда 14 апреля 2021 12:10
У Путина назвали условие деэскалации ситуации возле границ Украины Фото: Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле назвали условие деэскалации ситуации возле украинских границ, куда РФ стягивает свои войска. В России хотят, чтобы Украина отказалась от "провокационных действий".

Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он заявил, что обеспокоенность из-за перемещения российских войск в Кремле считают безосновательной.

"Все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России, мы считаем безосновательными. На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий", - заявил Песков.

Отметим, что сегодня Россия начала военные учения в Черном море. В море экипажи кораблей проведут одиночные и общие зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

Кроме того, в акваторию Средиземного моря вошли американские ракетные эсминцы Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт"). Корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стягивает свои войска возле украинской границы на трех направлениях.

Все это происходит на фоне эскалации ситуации на Донбассе. При этом в России считают "ответственной" за обострение на Донбассе именно Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Путин Российская Федерация Украина граница
NEWS
В Киеве продлили ужесточенный локдаун до 30 апреля
В Киеве продлили ужесточенный локдаун до 30 апреля
DAILY
Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют