США: войска РФ на границе с Украиной не связаны учениями "Запад", которые планируют на сентябрь

Стягивание войск Российской Федерации не связаны с военными учениями "Запад", как заявляют в Кремле. Учения запланированы на сентябрь этого года, а значит для переброса военных еще рано.

По ее словам, все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это не обычные военные учения.

"Особо отметим, что Россия указала в своем уведомлении F30, что учения “Запад” пройдут 10-16 сентября на полигонах Западного военного округа. Их связь с текущей деятельностью маловероятна даже при рассмотрении возможных изменений в планах учений, особенно без обновленного уведомления", - сказала Остриен.

Также США считают, что Украина, безусловно, имеет право быть обеспокоенной этой деятельностью.

"И в 2008, и в 2014 году Россия сконцентрировала силы аналогичным образом, прежде чем начать военные операции против Грузии, а затем и Украины", - добавила спецпредставитель.

В то же время, она заявила, что эскалации со стороны Украины не наблюдалось.