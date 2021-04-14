Сколько российских военных сейчас в Крыму: оценка США
Россия перебросила дополнительно в оккупированный Крым 15-25 тысяч своих военных. По оценке миссии США в ОБСЕ, численность военнослужащих России на полуострове составляет 31 500 человек.
Об этом заявил представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан на специальном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета в Вене, сообщает "Крым Реалии".
Согласно информации, полученной из доступных источников, сейчас у России на границе с Украиной размещено больше войск, чем когда-либо с 2014 года, сообщил Австриан.
"Россия перебросила 15-25 тысяч военнослужащих в Крым или ближе к границам Украины. В это число входят пехота, танковые батальоны, вертолеты, средства ПВО", - рассказал представитель.
В Крыму, по оценкам США, численность военнослужащих России составляет 31 500 человек, а также развернуты современные системы противовоздушной обороны, такие как С-400, истребители и крылатые ракеты береговой обороны.
Напомним, Секретарь Совбеза России заявил о "возможности терактов" в Крыму со стороны Украины.
Отметим, отряд российских боевых кораблей вышел на учения в Черное море. В Черное море сейчас направляются и корабли НАТО.