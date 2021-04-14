Сколько российских военных сейчас в Крыму: оценка США

Россия перебросила дополнительно в оккупированный Крым 15-25 тысяч своих военных. По оценке миссии США в ОБСЕ, численность военнослужащих России на полуострове составляет 31 500 человек.

Об этом заявил представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан на специальном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета в Вене, сообщает "Крым Реалии" .

Согласно информации, полученной из доступных источников, сейчас у России на границе с Украиной размещено больше войск, чем когда-либо с 2014 года, сообщил Австриан.

"Россия перебросила 15-25 тысяч военнослужащих в Крым или ближе к границам Украины. В это число входят пехота, танковые батальоны, вертолеты, средства ПВО", - рассказал представитель.

В Крыму, по оценкам США, численность военнослужащих России составляет 31 500 человек, а также развернуты современные системы противовоздушной обороны, такие как С-400, истребители и крылатые ракеты береговой обороны.