"Укроборонпром" готов удвоить объемы производства на фоне скопления войск РФ у границы

Предприятия, входящие в состав "Укроборонпрома", готовы в два раза увеличить производство необходимой для украинской армии продукции на фоне стягивания Россией войск к границе Украины. В концерне разработан план мероприятий по усилению обороноспособности страны.

Об этом говорится в официальном заявлении "Укроборонпрома", опубликованном на сайте концерна.

"Учитывая стягивание войск страны-агрессора к государственной границе Украины, концерн разработал и направил предприятиям-участникам план мероприятий, направленных на усиление нашей обороноспособности", - заявил гендиректор концерна Юрий Гусев. Отмечается, что в 2020 году предприятия, входящие в "Укроборонпром", выполнили государственный оборонный заказ на 100% при том, что "каждый 5-й контракт был завершен с опережением графика". В целом же объемы производства в 2020 году составили 30,2 млрд грн. "Однако потенциал государственных оборонных предприятий значительно больше", - подчеркнули в концерне.