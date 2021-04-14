"Укроборонпром" готов удвоить объемы производства на фоне скопления войск РФ у границы
Предприятия, входящие в состав "Укроборонпрома", готовы в два раза увеличить производство необходимой для украинской армии продукции на фоне стягивания Россией войск к границе Украины. В концерне разработан план мероприятий по усилению обороноспособности страны.
Об этом говорится в официальном заявлении "Укроборонпрома", опубликованном на сайте концерна.
"Учитывая стягивание войск страны-агрессора к государственной границе Украины, концерн разработал и направил предприятиям-участникам план мероприятий, направленных на усиление нашей обороноспособности", - заявил гендиректор концерна Юрий Гусев.
Отмечается, что в 2020 году предприятия, входящие в "Укроборонпром", выполнили государственный оборонный заказ на 100% при том, что "каждый 5-й контракт был завершен с опережением графика". В целом же объемы производства в 2020 году составили 30,2 млрд грн.
"Однако потенциал государственных оборонных предприятий значительно больше", - подчеркнули в концерне.
Напомним, ранее представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Остриен заявила, что стягивание войск РФ не связаны с военными учениями "Запад", как заявляют в Кремле. По ее словам, маневры запланированы на сентябрь этого года, а значит для переброса военных еще рано. В России, в свою очередь, утверждают, что войска перебрасываются для проведения военных учений вблизи украинских границ.
РБК-Украина ранее сообщало, что Россия перебросила дополнительно в оккупированный Крым 15-25 тысяч своих военных.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стягивает свои войска возле украинской границы на трех направлениях.