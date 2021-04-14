"Укроборонпром" готовий подвоїти обсяги виробництва на тлі скупчення військ РФ біля кордону

Підприємства, що входять до складу "Укроборонпрому", готові в два рази збільшити виробництво необхідної для української армії продукції на тлі стягування Росією військ до кордону України. У концерні розроблений план заходів щодо посилення обороноздатності країни.

Про це йдеться в офіційній заяві "Укроборонпрому", опублікованому на сайті концерну.

"З огляду на стягування військ країни-агресора до державного кордону України, концерн розробив і направив підприємствам-учасникам план заходів, спрямованих на посилення нашої обороноздатності", - заявив гендиректор концерну Юрій Гусєв. Відзначається, що в 2020 році підприємства, що входять в "Укроборонпром", виконали державне оборонне замовлення на 100% при тому, що "кожен 5-й контракт був завершений з випередженням графіка". В цілому ж обсяги виробництва в 2020 році склали 30,2 млрд грн. "Однак потенціал державних оборонних підприємств значно більше", - підкреслили в концерні.