"Укроборонпром" готовий подвоїти обсяги виробництва на тлі скупчення військ РФ біля кордону
Підприємства, що входять до складу "Укроборонпрому", готові в два рази збільшити виробництво необхідної для української армії продукції на тлі стягування Росією військ до кордону України. У концерні розроблений план заходів щодо посилення обороноздатності країни.
Про це йдеться в офіційній заяві "Укроборонпрому", опублікованому на сайті концерну.
"З огляду на стягування військ країни-агресора до державного кордону України, концерн розробив і направив підприємствам-учасникам план заходів, спрямованих на посилення нашої обороноздатності", - заявив гендиректор концерну Юрій Гусєв.
Відзначається, що в 2020 році підприємства, що входять в "Укроборонпром", виконали державне оборонне замовлення на 100% при тому, що "кожен 5-й контракт був завершений з випередженням графіка". В цілому ж обсяги виробництва в 2020 році склали 30,2 млрд грн.
"Однак потенціал державних оборонних підприємств значно більше", - підкреслили в концерні.
Нагадаємо, раніше представник місії США в ОБСЄ Кортні Острієн заявила, що стягування військ РФ не пов'язані з військовими навчаннями "Захід", як заявляють в Кремлі. За її словами, маневри заплановані на вересень цього року, а значить для перекидання військових ще рано. У Росії, в свою чергу, стверджують, що війська перекидаються для проведення військових навчань поблизу українських кордонів.
РБК-Україна раніше повідомляло, що Росія перекинула додатково до окупованого Крима 15-25 тисяч своїх військових.
Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія стягує свої війська біля українського кордону на трьох напрямках.