"Укроборонпром" за год передал ВСУ почти 5 тысяч единиц вооружения и техники

Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)

Среди техники модернизированное и новое вооружение

Государственный концерн "Укроборонпром" в 2018 году передал Збройнним силам Украины более 4900 единиц охброєння и военной технки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

Как отмечается, "Укроборонпром" передавал как новое так и отремонтированное и модернизированное вооружение в течение прошлого года.

"Более 4900 единиц нового, модернизированного и отремонтированного вооружения и военной техники получила украинская армия от Государственный концерн "Укроборонпром" в 2018 году. Благодаря новой технике наши военные научился бить точно в цель, не тратя снарядов и времени. Как говорят сами военные: наша артиллерия стала "зрячей", может видеть далеко, куда не заглянешь с биноклем", - написал Порошенко.

#НоваАрмія Война убедительно показала, что конечную победу возможно одержать только при условии сочетания высокого боевого духа, всенародной поддержки и современного вооружения. Более 4900 единиц нового, модернизированного и отремонтированного вооружения и военной техники получила Украинская армия от Государственный концерн "Укроборонпром" в 2018 году. Благодаря новой технике наши военные научился бить точно в цель, не тратя снарядов и времени. Как говорят сами военные: наша артиллерия стала "зрячей", может видеть далеко, куда не заглянешь с биноклем. Поэтому мы не збавлятимемо темпы. Впереди еще достаточно работы для того, чтобы украинское войско крепло с каждым днем! #НоваАрмія Опубликовано Петром Порошенко Четверг, 3 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" в течение 2018 года передал Вооруженных сил Украины (ВСУ) более 2500 единиц высокоточного вооружения. Среди переданного вооружение - высокоточные ракетные комплексы "Стугна-П", "Корсар" и "Барьер", ракетный комплекс "Ольха", новейшая крылатая ракета "Нептун", а также высокоточные 152-мм снаряды "Квытник" и прочее.

РБК-Украина писало, что на Яворовском полигоне завершено строительство учебного места "Бой в населенном пункте".