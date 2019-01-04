"Укроборонпром" за рік передав ЗСУ майже 5 тисяч одиниць озброєння і техніки

Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)

Серед техніки модернізоване та нове озброєння

Державний концерн "Укроборонпром" у 2018 році передав Збройнним силам України понад 4900 одиниць охброєння та військової технки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Петра Порошенка у Facebook.

Як зазначається, "Укроборонпром" передавав як нове, так і відремонтоване та модернізоване озброєння протягом минулого року.

"Більше 4900 одиниць нового, модернізованого та відремонтованого озброєння та військової техніки отримала українська армія від Державний концерн "Укроборонпром" у 2018 році. Завдяки новій техніці наші військові навчилась бити точно в ціль, не марнуючи снарядів і часу. Як кажуть самі військові: наша артилерія стала "зрячою", може бачити далеко, куди не зазирнеш з біноклем", - написав Порошенко.

#НоваАрмія Війна переконливо показала, що кінцеву перемогу можливо здобути лише за умови поєднання високого бойового духу, всенародної підтримки та сучасного озброєння. Більше 4900 одиниць нового, модернізованого та відремонтованого озброєння та військової техніки отримала Українська армія від Державний концерн "Укроборонпром" у 2018 році. Завдяки новій техніці наші військові навчилась бити точно в ціль, не марнуючи снарядів і часу. Як кажуть самі військові: наша артилерія стала "зрячою", може бачити далеко, куди не зазирнеш з біноклем. Тож ми не збавлятимемо темпи. Попереду ще вдосталь роботи для того, щоб українське військо міцнішало з кожним днем! #НоваАрмія Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 3 січня 2019 р.

Раніше повідомлялося, що державний концерн "Укроборонпром" упродовж 2018 року передав до Збройних сил України (ЗСУ) понад 2500 одиниць високоточного озброєння. Серед переданого озброєння - високоточні ракетні комплекси "Стугна-П", "Корсар" та "Бар'єр", ракетний комплекс "Вільха", новітня крилата ракета "Нептун", а також високоточні 152-мм снаряди "Квітник" та інше.

РБК-Україна писало, що на Яворівському полігоні завершено будівництво навчального місця "Бій в населеному пункті".