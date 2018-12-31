Для ВСУ построили учебный комплекс "Бой в населенном пункте"

Фото: здания на территории учебного места (Юрий Бирюков)

На строительство потратили почти 40 млн гривен

В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск (военная часть А4150, также известная как Яворивский военный полигон) завершено строительство учебного места "Бой в населенном пункте". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Как отмечается, тендер на строительство учебного места был объявлен в мае 2018 года. Строительство планировали завершить до 31 декабря 2018 года. Расходы составили почти 40 млн гривен.

Сообщается, что на базе этого учебного места может одновременно заниматься до трех рот на день и одна рота во время проведения занятий ночью.

Среди занятий, которые планируются проводиться в следующем месяце в учебном месте, в частности, будут оборона и наступление в условиях населенного пункта, патрулирование в условиях населенного пункта, выполнение поисковых операций в населенном пункте, действия на технике в условиях населенного пункта, проведения других практических занятий по различным темам.

Фото: здания на территории учебного места (Юрий Бирюков)

РБК-Украина сообщало, что в 2019 году ВМС ВСУ продолжат приведение организационно-штатной структуры к стандартам НАТО, получат новые корабли и катера, новейшие образцы вооружения.

Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" в течение 2018 года передал Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 2500 единиц высокоточного вооружения.