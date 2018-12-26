В "Укроборонпроме" рассказали, сколько передали ВСУ высокоточного вооружения в 2018

Иллюстративное фото (сайт госконцерна)

В ГК отметили, что передача стала возможной благодаря новейшим производственным линиям с высокоточными станками

Государственный концерн "Укроборонпром" в течение 2018 года передал Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 2500 единиц высокоточного вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДК.

В концерне отметили, что это стало возможным благодаря новейшим производственным линиям с высокоточными станками, которые, согласно государственной программе, устанавливаются на предприятиях кластера высокоточного вооружения и боеприпасов "Укроборонпрома".

EXCLUSIVE : Video of successfully test of the new Ukrainian ... EXCLUSIVE : Video of successfully test of the new Ukrainian model of a guided missile https://www.youtube.com/watch?v=ERQLOSq-H3A&feature=youtu.be ЕКСКЛЮЗИВ: Відео успішного випробування нової української моделі керованої ракети Опубліковано КБ "ЛУЧ" Пʼятниця, 23 вересня 2016 р.

"В течение 2018 года предприятиями "Укроборонпрома"... украинским силовым структурам было передано более 2500 единиц высокоточного вооружения", - говорится в сообщении.

"Квітник" - знищити першим пострілом: "НВК "Прогрес" готовий до серійного виробництва високоточних боєприпасів ДП "Науково-виробничий комплекс "Прогрес", що входить до складу ДК "Укроборонпром", завершило роботи над модернізацією та повним імпортозаміщенням компонентів з Росії високоточного 152-мм снаряду "Квітник". Ніжинське підприємство, яке є провідним розробником високоточних снарядів, готове до випробувань та серійного виробництва цієї високотехнологічної зброї, яка повністю відповідає концепції сучасної війни за стандартами НАТО. Детальніше: https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/kvitnyk-znyshhyty-pershym-postrilom-nvk-progres-gotovyj-do-serijnogo-vyrobnytstva-vysokotochnyh-boyeprypasiv.html Опубліковано Державний концерн "Укроборонпром" Понеділок, 17 грудня 2018 р.

Указано, что среди переданного вооружения - высокоточные ракетные комплексы "Стугна-П", "Корсар" и "Барьер", ракетный комплекс "Ольха", новейшая крылатая ракета "Нептун", а также высокоточные 152-мм снаряды "Цветник" и другое.

Фото: переданное вооружение

Кроме того, в "Укроборонпроме" рассчитывают, что вскоре начнется серийное производство "Ольхи", которая существенно усилит ракетно-артиллерийскую мощь ВСУ.

Напомним, в конце августа президент Петр Порошенко заявил, что "Укроборонпром" выполняет государственный оборонный заказ почти на 100%.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле на Государственном концерне "Укроборонпром" численность персонала сократили на 40% с сохранением необходимой функциональности.

Добавим также, в декабре глава правительства Владимир Гройсман дал поручение ГК "Укроборонпром" решить проблему с задолженностью по заработной плате работникам предприятия.