"Укроборонпром" досяг важливої домовленості щодо посилення ППО

"Команда "Укроборонпрому" провела робочу зустріч із представниками "RTX Corporation", під час якої обговорили подальше зміцнення ремонтних спроможностей засобів протиповітряної оборони, переданих Україні партнерами", - ідеться в дописі Сметаніна.

За результатами переговорів сторони досягли важливої домовленості, яка стане вагомим підсиленням для захисту українського неба. При цьому глава "Укроборонпрому" не навів жодних подробиць.

Сметанін наголосив на готовності до довгострокового та взаємовигідного партнерства з американською компанією та подякував партнерам за конструктивну співпрацю і реальні кроки у втіленні спільних планів.

"Ми вдячні партнерам за готовність до співпраці та практичні дії для реалізації цього амбітного наміру. Рухаємось далі", - додав гендиректор.

Що відомо про "RTX Corporation"

"RTX Corporation" - це одна з найбільших оборонно-промислових корпорацій США та світу.

Вона спеціалізується на виробництві систем протиповітряної та протиракетної оборони, радарів, ракетного озброєння, авіаційних двигунів та іншої високотехнологічної оборонної продукції.

До складу RTX входять такі ключові підрозділи: