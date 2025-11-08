"Укроборонпром" достиг важной договоренности по усилению ПВО

"Укроборонпром" объявил о важной договоренности, которая касается усиления противовоздушной обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал генерального директора Германа Сметанина.
"Команда "Укроборонпрома" провела рабочую встречу с представителями "RTX Corporation", во время которой обсудили дальнейшее укрепление ремонтных возможностей средств противовоздушной обороны, переданных Украине партнерами", - говорится в заметке Сметанина.
По результатам переговоров стороны достигли важной договоренности, которая станет весомым усилением для защиты украинского неба. При этом глава "Укроборонпрома" не привел никаких подробностей.
Сметанин отметил готовность к долгосрочному и взаимовыгодному партнерству с американской компанией и поблагодарил партнеров за конструктивное сотрудничество и реальные шаги в воплощении совместных планов.
"Мы благодарны партнерам за готовность к сотрудничеству и практические действия для реализации этого амбициозного намерения. Двигаемся дальше", - добавил гендиректор.
"RTX Corporation" - это одна из крупнейших оборонно-промышленных корпораций США и мира.
Она специализируется на производстве систем противовоздушной и противоракетной обороны, радаров, ракетного вооружения, авиационных двигателей и другой высокотехнологичной оборонной продукции.
В состав RTX входят следующие ключевые подразделения:
Напомним, "Укроборонпром" и норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) договорились об интеграции отечественных систем противовоздушной обороны (ПВО) в инфраструктуру NASAMS.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки о приобретении дополнительных систем противовоздушной обороны.