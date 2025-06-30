"Укроборонпром" та KDA домовились інтегрувати українські розробки із системами NASAMS
"Укроборонпром" та норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) домовились щодо інтеграції вітчизняних систем протиповітряної оборони (ППО) в інфраструктуру NASAMS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укроборонпром".
Як пише "Укроборонпром" мова йде про інтеграцію наявних і перспективних вітчизняних систем ППО малої та середньої дальності.
Також передбачено, що українські розробки працюватимуть разом з норвезькими модулями управління та контролю.
"Разом з норвезькими зброярами ми зробимо новий крок до створення міцного повітряного щита, який має надійно прикривати стратегічні об’єкти та цивільну інфраструктуру. Впевнений, що співпраця з KDA стане ще одним прикладом плідного міжнародного партнерства", - заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Олег Гуляк.
NASAMS
NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), це мобільна зенітно-ракетна система, яку була побудована на основі співпраці норвезької оборонної компанії Kongsberg Defense & Aerospace та американського концерну Raytheon.
Перше покоління розробки з'явилось у 1998-му, а найновіша версія (NASAMS III) побачила світ вже у 2019 році.
Система здатна "вполювати" літаки, гелікоптери, а також крилаті ракети, зокрема "Іскандер" й "Точка-У".
Нещодавно в Україні відкрився офіс KDA.
"Готуємо нові рішення на базі NASAMS - для підсилення захисту населення і критичної інфраструктури", - заявив тоді голова Міністерства оборони Рустем Умєров.
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