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"Укроборонпром" та KDA домовились інтегрувати українські розробки із системами NASAMS

Понеділок 30 червня 2025 14:18
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"Укроборонпром" та KDA домовились інтегрувати українські розробки із системами NASAMS Ілюстративне фото: NASAMS (gagadget.com)
Автор: Сергій Пишкін

"Укроборонпром" та норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) домовились щодо інтеграції вітчизняних систем протиповітряної оборони (ППО) в інфраструктуру NASAMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укроборонпром".

Як пише "Укроборонпром" мова йде про інтеграцію наявних і перспективних вітчизняних систем ППО малої та середньої дальності.

Також передбачено, що українські розробки працюватимуть разом з норвезькими модулями управління та контролю.

"Разом з норвезькими зброярами ми зробимо новий крок до створення міцного повітряного щита, який має надійно прикривати стратегічні об’єкти та цивільну інфраструктуру. Впевнений, що співпраця з KDA стане ще одним прикладом плідного міжнародного партнерства", - заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Олег Гуляк.

NASAMS

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), це мобільна зенітно-ракетна система, яку була побудована на основі співпраці норвезької оборонної компанії Kongsberg Defense & Aerospace та американського концерну Raytheon.

Перше покоління розробки з'явилось у 1998-му, а найновіша версія (NASAMS III) побачила світ вже у 2019 році.

Система здатна "вполювати" літаки, гелікоптери, а також крилаті ракети, зокрема "Іскандер" й "Точка-У".

Нещодавно в Україні відкрився офіс KDA.

"Готуємо нові рішення на базі NASAMS - для підсилення захисту населення і критичної інфраструктури", - заявив тоді голова Міністерства оборони Рустем Умєров.

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Укроборонпром NASAMS
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