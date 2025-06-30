"Укроборонпром" та KDA домовились інтегрувати українські розробки із системами NASAMS

"Укроборонпром" та норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) домовились щодо інтеграції вітчизняних систем протиповітряної оборони (ППО) в інфраструктуру NASAMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укроборонпром".

Як пише "Укроборонпром" мова йде про інтеграцію наявних і перспективних вітчизняних систем ППО малої та середньої дальності. Також передбачено, що українські розробки працюватимуть разом з норвезькими модулями управління та контролю. "Разом з норвезькими зброярами ми зробимо новий крок до створення міцного повітряного щита, який має надійно прикривати стратегічні об’єкти та цивільну інфраструктуру. Впевнений, що співпраця з KDA стане ще одним прикладом плідного міжнародного партнерства", - заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Олег Гуляк.