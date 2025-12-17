"Укрнафту" очолив Богдан Кукура: що про нього відомо

Акціонерне товариство "Укрнафта" отримала нового керівника - головою правління компанії став Богдан Кукура, який переміг у відкритому конкурентному відборі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це у Facebook написав голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Конкурс на посаду тривав із серпня та проходив відповідно до міжнародних стандартів корпоративного управління ОЕСР. До відбору було залучено професійне рекрутингове агентство, а остаточне рішення ухвалила Наглядова рада "Укрнафти".

"Бажаю новому керівнику успіхів на посаді. Його багаторічний управлінський досвід і професійні якості мають допомогти Укрнафті зберегти курс на реформи та трансформацію, розпочаті у 2022 році", - написав Корецький.

Хто такий Богдан Кукура?

До свого призначення Богдан Кукура працював директором з виробництва та головним інженером АТ "Укрнафта". Він має значний практичний досвід у нафтогазовій сфері, добре обізнаний з виробничими процесами компанії та безпосередньо долучався до розвитку напрямів видобутку нафти й газу.

Кукура здобув повну вищу технічну освіту за спеціальністю "Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ" в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, а також має ступінь MBA.

Його кар’єра охоплює роботу в провідних компаніях галузі, зокрема ДТЕК Нафтогаз, "Укрнафтобуріння" та "Смарт Енерджі", а також управління проєктами з проєктування і розробки нафтових та газових родовищ. Кукура є співавтором низки патентів і технічних рішень у сфері експлуатації свердловин і виробничого обладнання.

Загалом Богдан Кукура має понад 26 років досвіду реалізації технологічних і стратегічних проєктів у нафтогазовій галузі та працює в "Укрнафті" з 2023 року.