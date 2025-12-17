ua en ru
Ср, 17 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

"Укрнафту" возглавил Богдан Кукура: что о нем известно

Украина, Среда 17 декабря 2025 14:30
UA EN RU
"Укрнафту" возглавил Богдан Кукура: что о нем известно Фото: Богдан Кукура (facebook.com Ukrnafta)
Автор: Наталья Кава

Акционерное общество "Укрнафта" получила нового руководителя - председателем правления компании стал Богдан Кукура, который победил в открытом конкурентном отборе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Facebook написал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Конкурс на должность длился с августа и проходил в соответствии с международными стандартами корпоративного управления ОЭСР. К отбору было привлечено профессиональное рекрутинговое агентство, а окончательное решение принял Наблюдательный совет "Укрнафты".

"Желаю новому руководителю успехов в должности. Его многолетний управленческий опыт и профессиональные качества должны помочь Укрнафте сохранить курс на реформы и трансформацию, начатые в 2022 году", - написал Корецкий.

Кто такой Богдан Кукура?

До своего назначения Богдан Кукура работал директором по производству и главным инженером АО "Укрнафта". Он имеет значительный практический опыт в нефтегазовой сфере, хорошо знаком с производственными процессами компании и непосредственно участвовал в развитии направлений добычи нефти и газа.

Кукура получил полное высшее техническое образование по специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа, а также имеет степень MBA.

Его карьера охватывает работу в ведущих компаниях отрасли, в частности ДТЭК Нефтегаз, "Укрнефтебурение" и "Смарт Энерджи", а также управление проектами по проектированию и разработке нефтяных и газовых месторождений. Кукура является соавтором ряда патентов и технических решений в сфере эксплуатации скважин и производственного оборудования.

В целом Богдан Кукура имеет более 26 лет опыта реализации технологических и стратегических проектов в нефтегазовой отрасли и работает в "Укрнафте" с 2023 года.

Напомним, предыдущий глава компании "Укрнафта" Сергей Корецкий был назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение принял наблюдательный совет компании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрнафта
Новости
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море